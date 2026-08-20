На подмосковных площадках «Мегабак» собрали с начала года 4 тыс. тонн макулатуры

20 августа 2026, 14:37

оригинал Фото: медиасток.рф

Около четырёх тысяч тонн макулатуры собрали на площадках «Мегабак» в Московской области с начала текущего года. Об этом рассказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Антон Попов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Сбор и переработку бумаги и картона в Подмосковье обсудили на круглом столе, который провёл в Истре областной парламент. Участие в совещании приняли депутаты, представители профильных министерств и ведомств, а также окружных властей и компаний, занятых в сфере использования вторсырья.





«Сегодня жители могут сдать бумагу и картон на площадках «Мегабак». С начала 2026 года собрано около четырёх тысяч тонн макулатуры. Для успешного внедрения экономики замкнутого цикла нужно расширить сеть сбора вторичных ресурсов», — сказал Попов.