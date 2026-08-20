Подмосковные аграрии собрали более 140 000 тонн зерновых и зернобобовых культур
В Московской области продолжается уборочная кампания. Уже удалось собрать более 140 000 тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Аграрии ведут уборку основных сельскохозяйственных культур – зерновые, зернобобовые, масличные, а также овощи открытого грунта и картофель. Суммарная уборочная площадь в этом году составляет около 240 000 гектаров.
«Зерновые и зернобобовые культуры формируют основу уборочной кампании. Сегодня уже убрано более 43 000 гектаров из плановых 146 000. Валовый сбор составляет 144 000 тонн. Основной объём приходится на озимые зерновые культуры – более 136 000 тонн. Параллельно аграрии убирают яровые, в том числе пшеницу и ячмень. Убрано 1500 гектаров посевных площадей зернобобовых. Валовый сбор составляет 3400 тонн», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.
Как уточнили в министерстве, в этом году в Московской области на поддержку агросектора предусмотрено 5,4 миллиарда рублей. Из них 4,2 миллиарда – средства регионального бюджета, 1,2 миллиарда рублей – федерального.
В регионе действует 35 видов господдержки. Приоритет – развитие растениеводства, включая производство картофеля и овощей.