Подмосковные аграрии собрали более 140 000 тонн зерновых и зернобобовых культур

20 августа 2026, 14:26

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области продолжается уборочная кампания. Уже удалось собрать более 140 000 тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Аграрии ведут уборку основных сельскохозяйственных культур – зерновые, зернобобовые, масличные, а также овощи открытого грунта и картофель. Суммарная уборочная площадь в этом году составляет около 240 000 гектаров.

«Зерновые и зернобобовые культуры формируют основу уборочной кампании. Сегодня уже убрано более 43 000 гектаров из плановых 146 000. Валовый сбор составляет 144 000 тонн. Основной объём приходится на озимые зерновые культуры – более 136 000 тонн. Параллельно аграрии убирают яровые, в том числе пшеницу и ячмень. Убрано 1500 гектаров посевных площадей зернобобовых. Валовый сбор составляет 3400 тонн», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.