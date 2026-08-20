В Пушкинскую больницу доставили современное стерилизационное оборудование

20 августа 2026, 14:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Пушкинскую клиническую больницу имени В.Н. Розанова поступило 14 новых сухожаровых шкафов. Оборудование поставлено по программе «Здравоохранение Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Сухожары отправили в амбулаторно-поликлинические и стационарные подразделения больницы для замены устаревшего оборудования. Из регионального бюджета на закупку было выделено 4,5 миллиона рублей.

«Если не обрабатывать инструменты, патогенные микроорганизмы легко могут попасть в организм пациента. Особенно опасно это во время инвазивных манипуляций. Последствия могут быть весьма тяжелыми. Стерилизация инструментов уничтожает все споры микроорганизмов и защищает как пациентов, так и медперсонал. Стерилизация происходит в сухожаровых шкафах, и это не просто печка, а часть системы обеспечения безопасной среды в медицинской организации», – пояснила главная медсестра Пушкинской больницы Инга Савина.