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Готовность капремонта корпуса школы №1 в Дрезне достигла 80%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Второй корпус школы №1 ремонтируют в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа. В настоящее время работы выполнены на 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Общая площадь здания составляет свыше 3 600 квадратных метров. Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«Сейчас в корпусе монтируют инженерные коммуникации, проводят отделку помещений, устройство входных групп и благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты 90 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.
Обновлённый корпус станет современным образовательным центром. Его откроют для учеников 1 сентября.
Лев Каштанов

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