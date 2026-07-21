В 12 округах Московской области починили дорожные знаки
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые, выцветшие и утраченные знаки отремонтировали и восстановили на 17 региональных дорогах в 12 подмосковных округах специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в семи городах и девяти деревнях и сёлах.
«В городской черте дорожные знаки починили на улице Большая Покровская в Павловском Посаде, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на проспекте 50 лет Октября в подольском микрорайоне Климовск, на улице Пролетарская в Серпухове, на улицах Гагарина и Горького в Жуковском, на Вишняковском шоссе в Балашихе и на Красноармейском шоссе в Красноармейске», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки привели в порядок на Заводской улице в посёлке Красная Горка и на Московской улице в посёлке Снегири округа Истра, на Осташковском шоссе в деревне Бородино и на Совхозной улице в деревне Пирогово округа Мытищи, на улице Новая в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа, на Проектируемом проезде № 5538 в посёлке Развилка Ленинского округа, на Ивановской улице в деревне Ивановка под Воскресенском, на Заводской улице в деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа и на Магистральной улице в селе Покровское под Рузой.