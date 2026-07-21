В 12 округах Московской области починили дорожные знаки

21 июля 2026, 11:31

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые, выцветшие и утраченные знаки отремонтировали и восстановили на 17 региональных дорогах в 12 подмосковных округах специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы провели в семи городах и девяти деревнях и сёлах.





«В городской черте дорожные знаки починили на улице Большая Покровская в Павловском Посаде, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на проспекте 50 лет Октября в подольском микрорайоне Климовск, на улице Пролетарская в Серпухове, на улицах Гагарина и Горького в Жуковском, на Вишняковском шоссе в Балашихе и на Красноармейском шоссе в Красноармейске», — говорится в сообщении.