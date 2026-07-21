В Пушкине снесли два аварийных многоквартирных дома
Аварийные многоквартирные двухэтажные дома №15 корпус 13 и №23/3 по Акуловскому шоссе в Пушкине снесли. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Оба дома построили в середине ХХ века. Их общая площадь составляла около тысячи квадратных метров.
«Обследование показало высокую степень износа. Постройки признали непригодными для жилья. Людей, зарегистрированных в расположенных там 16 квартирах, переселили, а здания внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время обе постройки демонтировали, а участки, которые они занимали, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация округа.