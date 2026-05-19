Готовность капремонта корпуса школы №21 в посёлке Загорянский достигла 65%

19 мая 2026, 14:47

Второй учебный корпус школы №21 в посёлке Загорянский округа Щёлково, расположенный на улице Свердлова, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 65%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание общей площадью более 1 200 квадратных метров построили 63 года назад, оно нуждалось в коренном обновлении.





«Сейчас на объекте проводят общестроительные и отделочные работы, ремонтируют фасад и кровлю, а также монтируют новые инженерные сети», — говорится в сообщении.