Готовность капремонта корпуса школы №21 в посёлке Загорянский достигла 65%
Второй учебный корпус школы №21 в посёлке Загорянский округа Щёлково, расположенный на улице Свердлова, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 65%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание общей площадью более 1 200 квадратных метров построили 63 года назад, оно нуждалось в коренном обновлении.
«Сейчас на объекте проводят общестроительные и отделочные работы, ремонтируют фасад и кровлю, а также монтируют новые инженерные сети», — говорится в сообщении.По окончании капремонта в школу завезут новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.
Завершить все работы и сдать корпус в эксплуатацию должны в августе текущего года.