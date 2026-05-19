На строительстве перехода у станции Подлипки-Дачные начали собирать пролёт
Разноуровневый пешеходный переход строят рядом с железнодорожной станцией Подлипки-Дачные в округе Королёв. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас общая строительная готовность объекта составляет два процента.
«В настоящее время основные работы сосредоточены на устройстве опор будущего перехода и укрупнительной сборке металлоконструкций. В частности, строители приступили к сборке конструкций первого пролётного строения. Готовность этих работ составляет 20%», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что параллельно рабочие занимаются переустройством инженерных коммуникаций и армированием ростверков опор.
Сдать переход в эксплуатацию планируется во втором квартале 2027 года.