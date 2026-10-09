В Подмосковье выписали более 350 штрафов за парковку у контейнерных площадок
352 штрафа на общую сумму 2 миллиона 885 тысяч рублей выписали в сентябре текущего года автовладельцам Московской области за парковку у контейнерных площадок, мешающую вывозу мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Наказывать нарушителей помогают неравнодушные местные жители. Для этого они используют опцию «Народный инспектор» в приложении «Добродел».
«Народный инспектор» — это удобный и современный способ выявления правонарушений. С его помощью люди снимают короткие ролики, фиксирующие факт неправильной парковки, и отправляют ответственным органам», — рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.Штраф за парковку, препятствующую работе мусоровозов, составляет для физических лиц от пяти до десяти тысяч рублей, а для юридических — от пяти до 30 тысяч рублей.