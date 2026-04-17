Готовность капремонта Красногорского колледжа превысила 55%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт учебного корпуса Красногорского колледжа, расположенного по адресу: Речная улица, дом 7а, выполнен уже более чем на 55%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».





«Общая площадь здания составляет около четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Сейчас там ремонтируют фасад и кровлю, а также монтируют инженерные системы. На площадке задействованы 65 человек, используются две единицы техники», — рассказал глава Минстройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.