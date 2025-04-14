Готовность капремонта культурного центра «Октябрь» в Электростали достигла 30%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание культурного центра «Октябрь», расположенного на улице Ленина в Электростали, капитально ремонтируют, в настоящее время готовность объекта составила 30%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас демонтажные работы уже завершены, ведётся ремонт кровли и фасада, внутренняя отделка помещений, устройство инженерных сетей и прокладка слаботочных систем. В работах заняты 70 человек», — говорится в сообщении.Площадь здания культурного центра «Октябрь» составляет свыше 7,4 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта здесь должны обновить фасад и крышу, все помещения и инженерные системы, установить новые двери, окна, сантехнику, мебель, а также светотехническое и звуковое оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.
Обновлённый культурный центр планируют открыть до конца текущего года.
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