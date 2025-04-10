В Реутове начали строить тренировочный футбольный центр

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В Реутове откроют тренировочный футбольный центр Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, который посетил центр и познакомился с ходом строительства.
«Строим и проектируем в регионе 12 объектов физической культуры и спорта. Один из них – тренировочный футбольный центр Академии вратарского мастерства. Его возводят в Реутове на улице Новой. Встретился на стройплощадке с именитыми футболистами. Изучили проект вместе с сенатором – представителем правительства Московской области Игорем Тресковым, министром физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрием Абарёновым и главой округа», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.Трёхэтажное здание создают по госпрограмме «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Стоимость строительства – около 859 млн рублей.
«Развиваем спортивный кластер наукограда и помогаем первой бюджетной школе вратарей в России готовить будущих звёзд футбола. Здесь будут спортзал, конференц-зал, медицинский блок, СПА-зона и массажный кабинет. На третьем этаже обустроят гостиницу. На стадионе установят современную систему освещения, многоярусные трибуны на тысячу зрителей», – рассказал парламентарий.По словам Брынцалова, он подписали макет футбольного мяча, выполненный из металла. Сувенир будет храниться в холле центра и напоминать о том, как начиналось его создание.
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