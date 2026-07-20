Готовность капремонта лицея №1 в Ступине превысила 90%
Общая готовность капитального ремонта здания лицея №1, расположенного на улице Чайковского в Ступине, превысила 90%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Площадь объекта составляет более 7 800 квадратных метров. Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас чистовая отделка завершена на 70%, монтаж металлоконструкций на входных группах и вентилируемого фасада — на 85%, устройство оконечного оборудования инженерных систем — более чем на 90%, а устройство дороги и установка забора на прилегающей территории — на 55%. На площадке заняты 75 человек, используются три единицы техники», — уточнил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Все работы должны завершить в августе.