В подъездах Подмосковья за полгода починили более 9500 элементов освещения

20 июля 2026, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

9 523 элемента освещения в подъездах и входных группах многоквартирных домов Московской области починили по обращениям жителей за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Ремонт включает диагностику, замену светильников и патронов, электромонтажные работы, установку элементов управления и пусконаладочные работы.





«Самый большой объём ремонта провели в округе Люберцы, где привели в порядок 947 элементов освещения, на втором месте по этому показателю округ Химки (743), на третьем — округ Мытищи (621), на четвёртом — Балашиха (607), а замыкает топ-5 округ Красногорск (537)», — говорится в сообщении.