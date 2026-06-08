Готовность капремонта лицея №2 в Протвине составила 75%

08 июня 2026, 10:08

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание лицея №2, расположенное на улице Гагарина в городе Протвино округа Серпухов, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 75%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт проводят за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет около 6 800 квадратных метров, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются фасадом и кровлей, а также монтируют инженерные сети. На площадке заняты 50 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.