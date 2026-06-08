Готовность капремонта лицея №2 в Протвине составила 75%
Здание лицея №2, расположенное на улице Гагарина в городе Протвино округа Серпухов, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 75%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводят за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет около 6 800 квадратных метров, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются фасадом и кровлей, а также монтируют инженерные сети. На площадке заняты 50 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.В лицей поставят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.
Обновлённое учебное заведение планируют открыть 1 сентября.