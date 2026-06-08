ВРИП главы Павлово-Посадского округа Балашов провёл объезд Электрогорска
Объезд территории Электрогорска провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов. В мероприятии также приняли участие представители профильных служб. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники инспекции проверили состояние дорог и дворов и побеседовали с местными жителями.
«Итогом объезда стал список задач, которые предстоит решить в ближайшее время. Например, в спортивном сквере имени А.А. Болошева установят тренажёры, покрасят детскую площадки и сделают освещение на баскетбольной площадке, чтобы игры можно было проводить и вечером. По просьбе одной из жительниц рассмотрят возможность установки песочницы и детского столика», — говорится в сообщении.Во дворе дома №26 по улице Кржижановского должны в течение недели уложить асфальт, а до конца осени — восстановить бордюры, отремонтировать люк и высадить кустарник. В районе дома №1 по Комсомольскому переулку приведут в порядок после земляных работ палисадник и покрасят забор.
Выполнение этих и ряда других работ Сергей Балашов взял под личный контроль.