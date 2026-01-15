Готовность капремонта лицея № 23 в Белоозёрском превысила 35%

15 января 2026, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание лицея №23 в городе Белоозёрский округа Воскресенск капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 35%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





На объекте общей площадью более 8,3 тыс. квадратных метров заняты свыше 50 человек, используется две единицы спецтехники.





«Сейчас строители завершают демонтажные и ведут общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.