Готовность капремонта лицея № 23 в Белоозёрском превысила 35%
Здание лицея №23 в городе Белоозёрский округа Воскресенск капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 35%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
На объекте общей площадью более 8,3 тыс. квадратных метров заняты свыше 50 человек, используется две единицы спецтехники.
«Сейчас строители завершают демонтажные и ведут общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании обновят фасад, входные группы, крышу, внутренние помещения, заменят все инженерные системы, установят новое оборудование и мебель. В программу также входит благоустройство пришкольной территории.
Все работы должны закончить к 1 сентября.