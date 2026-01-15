В Красногорске поставили на кадастр школу на 550 мест
Школу на 550 учеников, построенную в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Объекту присвоили следующий адрес: бульвар Космонавтов, дом №10.
«Общая площадь четырёхэтажной школы составляет свыше 11,7 тыс. квадратных метров. Там оборудованы универсальные и специализированные классы, библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной, два спортзала, актовый зал, медпункт и кабинеты психолога, социального педагога и логопеда-дефектолога», — говорится в сообщении.Отмечается, что объект построил за свой счёт девелопер в рамках договора о комплексном развитии территории. В настоящее время ЖК уже работает одна общеобразовательная школа на 1100 мест, две школы начальных классов, четыре детсада, хореографическая школа и художественная школа.