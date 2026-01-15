Под Истрой открыли крупный логистический комплекс на 155 000 м²

15 января 2026, 10:02

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В Истрt ввели в эксплуатацию крупный логистический комплекс класса А+ площадью более 155 000 м². Объект построила группа компаний «Ориентир» в индустриальном парке «Ориентир Запад». Строительство заняло 15 месяцев, сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.