Под Истрой открыли крупный логистический комплекс на 155 000 м²
В Истрt ввели в эксплуатацию крупный логистический комплекс класса А+ площадью более 155 000 м². Объект построила группа компаний «Ориентир» в индустриальном парке «Ориентир Запад». Строительство заняло 15 месяцев, сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.
Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. Центр содействия строительству при Правительстве Подмосковья сопровождал проект на всех этапах — от оформления градостроительной документации до запуска объекта.
Новый фулфилмент-центр находится в деревне Петровское, рядом с пересечением федеральных трасс А-107 и М-9. Такое расположение делает площадку одной из самых удобных логистических точек на западе региона. Комплекс состоит из пяти функциональных блоков, где будут хранить и обрабатывать товары народного потребления и продукты питания.
На территории оборудовали развитую парковочную инфраструктуру — 473 машино-места для легкового и грузового транспорта. Запуск комплекса позволит создать почти 5 000 рабочих мест для жителей Истры и соседних округов.
Индустриальный парк «Ориентир Запад» входит в число крупнейших логистических кластеров Подмосковья. Общая площадь проектов достигает 450 000 м², площадь земельного участка — 107 гектаров. Парк находится в 35 километрах от МКАД, на пересечении Московского малого кольца и Новорижского шоссе. Строительство здесь начали в 2020 году при поддержке правительства Московской области.
Для резидентов парка построили отдельную транспортную развязку с выездом на трассу «Новая Рига». Сейчас на площадке уже работают распределительные центры Ozon, «Техноавиа» и «Золотое яблоко». По итогам 2025 года парк полностью законтрактовали. При этом у девелопера остаётся участок под строительство ещё одного складского объекта площадью около 30 000 м².
Читайте также: