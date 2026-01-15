В подмосковном Видном открыли детский сад для 155 малышей

15 января 2026, 09:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Зеленые Аллеи» в Ленинском городском округе открыли новый детский сад для 155 детей. Застройщик — группа «Самолет» — завершил строительство, Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Общая площадь трехэтажного детского сада превысила 2 800 м², сообщили в ведомстве.





Дошкольное учреждение рассчитано на шесть групп для детей от двух до семи лет.



На первом этаже разместили:

пищеблок с горячим и холодным цехами,

медкабинет с процедурной,

группы для малышей со спальнями,

раздевалками,

буфеты.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области