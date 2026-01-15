В подмосковном Видном открыли детский сад для 155 малышей
В жилом комплексе «Зеленые Аллеи» в Ленинском городском округе открыли новый детский сад для 155 детей. Застройщик — группа «Самолет» — завершил строительство, Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Общая площадь трехэтажного детского сада превысила 2 800 м², сообщили в ведомстве.
Дошкольное учреждение рассчитано на шесть групп для детей от двух до семи лет.
На первом этаже разместили:
- пищеблок с горячим и холодным цехами,
- медкабинет с процедурной,
- группы для малышей со спальнями,
- раздевалками,
- буфеты.
Вход в детский сад сделали без ступеней, чтобы родителям с колясками и маломобильным посетителям было проще заходить в здание. В темное время суток территорию освещает система функционального освещения. На первом этаже предусмотрели колясочную и велопарковку.
Застройщик уделил внимание и внешнему облику здания. Фасады оформили плиткой и белой штукатуркой, а входные группы и оконные проемы выделили алюминиевыми панелями. Такое решение придало зданию аккуратный и современный вид.
На прилегающей территории обустроили спортивные площадки и отдельные игровые зоны для каждой группы с современными комплексами и теневыми навесами. С наступлением теплого сезона во дворе будут деревья, кустарники, газоны и цветники.
ЖК «Зеленые Аллеи» расположен в Видном, в четырех километрах от МКАД. Рядом — остановки общественного транспорта и железнодорожная станция Расторгуево. В составе квартала уже работают 14 жилых домов, школа на 600 мест, два детских сада и поликлиника. Социнфраструктуру в Подмосковье застройщики возводят в ходе комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.