В подмосковном Видном открыли детский сад для 155 малышей

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Зеленые Аллеи» в Ленинском городском округе открыли новый детский сад для 155 детей. Застройщик — группа «Самолет» — завершил строительство, Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Общая площадь трехэтажного детского сада превысила 2 800 м², сообщили в ведомстве.



Дошкольное учреждение рассчитано на шесть групп для детей от двух до семи лет.

На первом этаже разместили:

  • пищеблок с горячим и холодным цехами,
  • медкабинет с процедурной,
  • группы для малышей со спальнями,
  • раздевалками,
  • буфеты.
Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Второй и третий этажи заняли помещения для детей среднего и старшего возраста. Для занятий и развития детей оборудовали музыкальный и спортзалы, две кружковые комнаты. С воспитанниками будут работать логопед и психолог. Пространство спланировали так, чтобы детям было удобно учиться, играть и отдыхать.

Вход в детский сад сделали без ступеней, чтобы родителям с колясками и маломобильным посетителям было проще заходить в здание. В темное время суток территорию освещает система функционального освещения. На первом этаже предусмотрели колясочную и велопарковку.

Застройщик уделил внимание и внешнему облику здания. Фасады оформили плиткой и белой штукатуркой, а входные группы и оконные проемы выделили алюминиевыми панелями. Такое решение придало зданию аккуратный и современный вид.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
На прилегающей территории обустроили спортивные площадки и отдельные игровые зоны для каждой группы с современными комплексами и теневыми навесами. С наступлением теплого сезона во дворе будут деревья, кустарники, газоны и цветники.

ЖК «Зеленые Аллеи» расположен в Видном, в четырех километрах от МКАД. Рядом — остановки общественного транспорта и железнодорожная станция Расторгуево. В составе квартала уже работают 14 жилых домов, школа на 600 мест, два детских сада и поликлиника. Социнфраструктуру в Подмосковье застройщики возводят в ходе комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.


