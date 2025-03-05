Готовность капремонта Москворецкой гимназии в Воскресенске составила 30%

Оригинал
Капитальный ремонт здания Москворецкой гимназии проводится на улице Ломоносова в Воскресенке, в настоящее время готовность объекта достигла почти 30%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании завершают демонтажные работы и проводят отделку, а также монтируют перегородки, устанавливают новые радиаторы отопления, а также монтируют кронштейны и леса для фасадных работ», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании должны обновить фасад и кровлю, заменить инженерные системы и всю сантехнику, а также двери и окна. Провести внутреннюю отделку помещений, установить новую мебели и оборудование и благоустроить прилегающую территорию.
Все работы планируется завершить к 1 сентября.
Читайте также:
В Павловском Посаде за год отремонтируют детсад и центр допобразования
Пять школ и стадион отремонтируют в Орехово-Зуевском округе в этом году
В округе Лотошино обновят четыре котельные и десять участков теплосетей
Лев Каштанов