Готовность капремонта Москворецкой гимназии в Воскресенске составила 30%

В Подмосковье родился младенец с пороком сердца, однако в роддоме ему не смогли поставить точный. Мальчика перевели в перинатальный центр Балашихи, где были диагностированы два серьёзных заболевания: «тотально аномальный дренаж лёгочных вен» и «коарктация аорты», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.