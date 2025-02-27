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В округе Лотошино обновят четыре котельные и десять участков теплосетей

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Модернизацию четырёх котельных и капитальный ремонт десяти участков теплосетей проведут в округе Лотошино в текущем году в рамках реализации областной программы по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Реконструированы будут котельные в деревне Михалёво, селе Микулино, посёлке Лотошино и на 2-й Ветеринарной улице округа Лотошино. В результате проведённых работ будет улучшено теплоснабжение одиннадцати социальных объектов и 38 многоквартирных домов, в которых проживают более 1,1 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Участки тепловых сетей обновят в деревнях Ушаково, Доры и Михалёво, посёлках Лотошино, Новолотошино и Кировский, а также в селе Микулино. Общая протяжённость подлежащих ремонту теплотрасс составляет свыше шести километров.

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#лотошино
Строительство паркинга на 500 машин в Мытищах завершат в начале 2026 года
27 февраля 2025, 11:33

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Восьмиэтажный паркинг на 500 автомобилей возводят на территории жилого комплекса «Ярославский» в Мытищах, строительство стартовало в январе, сейчас готовность объекта составляет 12%, а сдать его в эксплуатацию должны в первом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь паркинга с 500 машино-местами составит около тринадцати с половиной тысяч квадратных метров. В здании предусмотрен лифт грузоподъёмностью 630 килограммов, а на первом этаже будет открыт шиномонтаж», — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что в сейчас в ЖК «Ярославский», помимо паркинга, строят детский сад на 300 мест и четыре многоквартирных дома.

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#мытищи
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В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» построили ещё два корпуса
27 февраля 2025, 11:10

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство ещё двух жилых корпусов завершили в ЖК «Прибрежный Парк» в округе Домодедово, в новостройках расположено 687квартир, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В новых корпусах есть квартиры разных типов — от студий до четырёхкомнатных, при этом основу линейки составляют двухкомнатные квартиры евроформата. На первом этаже находятся коммерческие помещения — там можно будет открыть магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи заказов и пр. А на подземном этаже расположены индивидуальные кладовые площадью от трёх до шести квадратных метров. Кроме того, в подъездах предусмотрены места для хранения велосипедов и колясок», — говорится в сообщении.
В настоящее время в ЖК «Прибрежный Парк» построено уже 18 жилых корпусов и детсад на 300 мест. Сейчас ведётся строительство ещё одного детского сада — на 150 мест, а также школы, рассчитанной на 1650 учеников.

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#домодедово
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Жителям Подмосковья напомнили об официальных соцсетях властей региона
27 февраля 2025, 10:55

Фото: istockphoto.com/scyther5

У министерств, ведомств и должностных лиц Московской области есть официальные страницы в соцсетях и мессенджерах, использование этих платформ позволяет не только оперативно размещать актуальную для жителей информацию, но и получать обратную связь.
В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьёв ведёт канал под названием «Воробьёв LIVE» в мессенджере Telegram. Там ежедневно появляются новости о жизни Подмосковья и о действиях и планах властей. У канала более 100 тысяч подписчиков. Комментарии к публикациям открыты, что позволяет любому желающему непосредственно задать вопрос главе региона.

Telegram-каналы ведут и многие главы подмосковных округов — Красногорска, Реутова, Одинцовского, Пушкинского и других. Кроме того, ряд чиновников и ведомств держит связь с населением через страницы в соцсети «ВКонтакте». Ссылки на официальные аккаунты в соцсетях расположены на сайтах областных министерства и окружных администраций.

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#соцсети
#московская область
#подмосковье
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Гандбольная команда «Чеховские медведи» вышла в «Финал четырёх» Кубка России
27 февраля 2025, 10:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» выиграли у команды «ВиктОр» из Ставрополя, благодаря чему прошли в «Финал четырёх» Кубка России, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Ответный матч с командой «ВиктОр» проходил в Ставрополе и завершился со счётом 26:32 (10:17) в пользу «Чеховских медведей». Ранее подмосковная команда одержала победу над ставропольскими противниками 19 февраля на своей домашней арене — во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в Чехове», — говорится в сообщении.
В «Финал четырёх» Кубка России, помимо «Чеховских медведей», вышли также петербургский «Зенит», столичная команда ЦСКА и краснодарский СКИФ. Даты и места проведения полуфинальных встреч и финала будут определены позднее.

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#спорт
#минспорта мо
#кубок россии
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В ЖК «Одинцово-1» строят детсад на 60 мест за счёт инвестора
27 февраля 2025, 10:31

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Встроенно-пристроенный детский сад, рассчитанный на 60 воспитанников, строит в составе жилого комплекса «Одинцово-1» в Одинцовском округе компания «ПИК», работы ведутся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В здании детского сада предусмотрены помещения для групп воспитанников в возрасте от трёх до семи лет, кружковая, медицинский и методический кабинеты, а также пищеблок. На прилегающей территории проведут озеленение и установят игровые площадки и теневые навесы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории ЖК «Одинцово-1» уже открыто четыре детских сада — один на 350 мест и три — на 60, а также две школы на 1160 мест каждая. В проект входят ещё четыре детсада и поликлиника.

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