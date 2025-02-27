В округе Лотошино обновят четыре котельные и десять участков теплосетей

Модернизацию четырёх котельных и капитальный ремонт десяти участков теплосетей проведут в округе Лотошино в текущем году в рамках реализации областной программы по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Реконструированы будут котельные в деревне Михалёво, селе Микулино, посёлке Лотошино и на 2-й Ветеринарной улице округа Лотошино. В результате проведённых работ будет улучшено теплоснабжение одиннадцати социальных объектов и 38 многоквартирных домов, в которых проживают более 1,1 тыс. человек», — говорится в сообщении.Участки тепловых сетей обновят в деревнях Ушаково, Доры и Михалёво, посёлках Лотошино, Новолотошино и Кировский, а также в селе Микулино. Общая протяжённость подлежащих ремонту теплотрасс составляет свыше шести километров.
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Лев Каштанов