Достижения.рф

В Павлово-Посадском округе построили цех металлообработки

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Новый цех металлообработки построил в Павлово-Посадском округе Электрогорский металлический завод. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Объект уже получил заключение о соответствии проектной документации, скоро его введут в эксплуатацию.

«Площадь цеха составляет свыше пяти тысяч квадратных метров. Там установили 45 единиц оборудования для полного цикла механической обработки металла. В цеху будут выпускать детали со сложными фасонными поверхностями, комплектующие для сборочных производств и сварные узлы и конструкции из сортового и листового металлопроката», — говорится в сообщении.
Благодаря новому цеху в округе появится ещё 40 рабочих мест. Годовой объём готовой продукции составит более 50 тонн.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0