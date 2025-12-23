В Павлово-Посадском округе построили цех металлообработки
Новый цех металлообработки построил в Павлово-Посадском округе Электрогорский металлический завод. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Объект уже получил заключение о соответствии проектной документации, скоро его введут в эксплуатацию.
«Площадь цеха составляет свыше пяти тысяч квадратных метров. Там установили 45 единиц оборудования для полного цикла механической обработки металла. В цеху будут выпускать детали со сложными фасонными поверхностями, комплектующие для сборочных производств и сварные узлы и конструкции из сортового и листового металлопроката», — говорится в сообщении.Благодаря новому цеху в округе появится ещё 40 рабочих мест. Годовой объём готовой продукции составит более 50 тонн.