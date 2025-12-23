В Королёве приступают к отделочным работам в дошкольном отделении школы № 5
В Королёве продолжают капремонт дошкольного отделения средней школы № 5 на проспекте Королёва, д. 5г. Подрядчик уже завершил половину демонтажных работ и в ближайшее время приступит к отделочным, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
В здании детского сада площадью 1 686 м² обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Фасад здания тоже поменяют, прилегающую территорию — благоустроят.
Работы выполняют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Открыть обновлённое дошкольное отделение планируют в 2026 году.
