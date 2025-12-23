В Королёве приступают к отделочным работам в дошкольном отделении школы № 5

23 декабря 2025, 14:05

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Королёве продолжают капремонт дошкольного отделения средней школы № 5 на проспекте Королёва, д. 5г. Подрядчик уже завершил половину демонтажных работ и в ближайшее время приступит к отделочным, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.