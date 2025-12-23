В Подольске завершилась реконструкция хирургического корпуса больницы

23 декабря 2025, 13:55

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Работы по реконструкции хирургического корпуса областной клинической больницы завершили в Подольске. Объект расположен по адресу: улица Богатырёва, дом №7. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Реконструкцию проводили по региональной госпрограмме за счёт бюджета Подмосковья. В обновлённом корпусе разместили реанимационное отделение и актовый зал.





«В рамках реконструкции отделение соединили с приёмным покоем регионального сосудистого центра и операционной через лифт. Это позволит сократить время между приёмом, осмотром и проведением операции пациенту», — сказал глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.