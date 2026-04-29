Готовность капремонта Орехово-Зуевского техникума достигла 80%

29 апреля 2026, 14:04

Учебный корпус №1 и мастерские Орехово-Зуевского техникума, расположенные на Центральной улице в городе Ликино-Дулёво, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены уже на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Капремонт проводится в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас на объекте общей площадью 3 100 квадратных метров занимаются общестроительными работами и отделкой помещений, монтируют инженерные сети и заканчивают ремонт кровли и фасада. На площадке заняты 35 человек», — говорится в сообщении.