В Подмосковье за неделю устранили около 300 канализационных засоров

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

297 засоров на канализационных сетях устранили за минувшую неделю специалисты Мособлводоканала. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



В работах по ликвидации засоров используется специальная техника — илососы и каналопромывочные машины.

«Чаше всего трубы забивают предметы личной гигиены, тряпки, влажные салфетки и другой неразлагаемый мусор», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что главной причиной засоров остаётся неправильная утилизация бытовых отходов. Когда в унитаз смывают непредназначенные для этого предметы, в трубах образуются плотные пробки, устранить которые можно только при помощи профессионалов. При каждой расчистке из канализации достают десятки килограммов мусора.
Лев Каштанов

