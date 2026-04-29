В Подмосковье за неделю устранили около 300 канализационных засоров
297 засоров на канализационных сетях устранили за минувшую неделю специалисты Мособлводоканала. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В работах по ликвидации засоров используется специальная техника — илососы и каналопромывочные машины.
«Чаше всего трубы забивают предметы личной гигиены, тряпки, влажные салфетки и другой неразлагаемый мусор», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что главной причиной засоров остаётся неправильная утилизация бытовых отходов. Когда в унитаз смывают непредназначенные для этого предметы, в трубах образуются плотные пробки, устранить которые можно только при помощи профессионалов. При каждой расчистке из канализации достают десятки килограммов мусора.