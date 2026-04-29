В Подмосковье за ночь обработали свыше 2000 километров региональных дорог

29 апреля 2026, 11:51

В Подмосковье продолжили обрабатывать региональные дороги противогололёдными материалами из-за неблагоприятных погодных условий. За ночь обработано более 2000 километров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Специалисты Мосавтодора занимаются дорогами в том числе на опасных участках – съездах, поворотах, мостах и эстакадах.

«В среду на региональной сети дежурят около 200 единиц спецстехники. Идёт мониторинг погодных условий, чтобы при необходимости провести обработку проезжей части против скользкости. Также за двое суток дорожники устранили более 1100 упавших деревьев и 21 подтопление», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.