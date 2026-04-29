В Мытищах приступили к строительству двух многоуровневых паркингов
Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Два многоуровневых паркинга на 500 машино-мест каждый начали строить на территории ЖК «Яуза Парк» в Мытищах. Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о старте работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Паркинги оборудуют лифтами и лестницами, а на первых этажах откроют шиномонтажные мастерские.
«В настоящее время на обеих строительных площадках ведутся подготовительные работы», — отмечается в сообщении.Сдать паркинги в эксплуатацию планируют в конце 2027 года.
В ведомстве также сообщили, что в составе ЖК «Яуза Парк» уже построили четыре многоквартирных дома. Продолжается возведение ещё десяти корпусов, поликлиники и детского сада. В план входит также строительство большой школы и второго детсада.