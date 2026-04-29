Достижения.рф

В Мытищах приступили к строительству двух многоуровневых паркингов

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Два многоуровневых паркинга на 500 машино-мест каждый начали строить на территории ЖК «Яуза Парк» в Мытищах. Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о старте работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Паркинги оборудуют лифтами и лестницами, а на первых этажах откроют шиномонтажные мастерские.

«В настоящее время на обеих строительных площадках ведутся подготовительные работы», — отмечается в сообщении.
Сдать паркинги в эксплуатацию планируют в конце 2027 года.

В ведомстве также сообщили, что в составе ЖК «Яуза Парк» уже построили четыре многоквартирных дома. Продолжается возведение ещё десяти корпусов, поликлиники и детского сада. В план входит также строительство большой школы и второго детсада.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0