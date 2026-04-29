В Мытищах приступили к строительству двух многоуровневых паркингов

29 апреля 2026, 13:25

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Два многоуровневых паркинга на 500 машино-мест каждый начали строить на территории ЖК «Яуза Парк» в Мытищах. Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о старте работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Паркинги оборудуют лифтами и лестницами, а на первых этажах откроют шиномонтажные мастерские.





«В настоящее время на обеих строительных площадках ведутся подготовительные работы», — отмечается в сообщении.