Готовность капремонта школы №1 на улице Октябрьской достигла 50%
Видео: Министерство строительного комплекса Московской области
В школе №1, расположенной на улице Октябрьской, продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту. В трехэтажном здании общей площадью более 5,7 тыс. кв. метров ежедневно задействованы свыше 60 специалистов. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 50%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Капитальный ремонт выполняется в рамках государственной программы Подмосковья за счёт средств регионального бюджета. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, включая устройство стяжки полов и покраску стен, а также монтаж инженерных систем — водоснабжения, канализации и вентиляции. Как отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, половина запланированных работ уже выполнена.
Здание школы было введено в эксплуатацию в 1989 году. Комплексный капитальный ремонт проводится здесь впервые. В ходе работ будут полностью обновлены инженерные коммуникации и внутренние помещения, установлена новая мебель и современное оборудование.
Ранее, в 2025 году, в школе завершили работы по обновлению фасада и кровли, а также благоустройству прилегающей территории.
Завершение капитального ремонта запланировано на июль 2026 года. После обновления в школе появятся улучшенные условия для обучения, информационно-библиотечный центр и пространства для реализации творческих проектов учащихся. Учреждение станет современным, комфортным и безопасным образовательным пространством для учеников и педагогов.
