Готовность капремонта школы №1 на улице Октябрьской достигла 50%

02 февраля 2026, 17:28

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В школе №1, расположенной на улице Октябрьской, продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту. В трехэтажном здании общей площадью более 5,7 тыс. кв. метров ежедневно задействованы свыше 60 специалистов. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 50%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.