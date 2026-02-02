Владельцам кошек Подмосковья напомнили о необходимости вакцинации
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области обращает внимание владельцев кошек на важность своевременной вакцинации домашних животных. Регулярные прививки остаются одним из основных способов сохранения здоровья питомцев и профилактики опасных инфекционных заболеваний.
В рамках профилактических мероприятий в 2025 году на территории региона было выполнено свыше 95 тыс. вакцинаций кошек. Наибольшее количество прививок — около 65 тыс. — пришлось на вакцинацию против бешенства.
Перед проведением процедуры животное должно пройти обязательный осмотр у ветеринарного специалиста, который подтверждает отсутствие противопоказаний. Сведения о вакцинации вносятся в ветеринарный паспорт. Также за 10 дней до прививки рекомендуется обработать питомца от внешних и внутренних паразитов.
Помимо бешенства, специалисты советуют вакцинировать кошек от вирусного ринотрахеита, панлейкопении, калицивироза и хламидиоза. Все препараты, используемые в государственных ветеринарных учреждениях региона, имеют соответствующую сертификацию.
В ведомстве подчеркивают, что ежегодная профилактическая вакцинация, регулярные визиты к ветеринару и внимательное отношение к состоянию животного позволяют существенно снизить риск развития вирусных заболеваний и способствуют сохранению здоровья питомца. На портале «Мой АПК» владельцы могут ознакомиться с картой проведения вакцинаций, графиком работы передвижных пунктов и записаться на прием к специалисту.
