Владельцам кошек Подмосковья напомнили о необходимости вакцинации

02 февраля 2026, 17:17

оригинал Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области обращает внимание владельцев кошек на важность своевременной вакцинации домашних животных. Регулярные прививки остаются одним из основных способов сохранения здоровья питомцев и профилактики опасных инфекционных заболеваний.