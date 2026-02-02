В подмосковных Котельниках строят воспитательно-образовательный комплекс

02 февраля 2026, 16:54

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле осуществляется в рамках государственной программы Подмосковья за счёт средств регионального бюджета, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Площадь объекта составит почти 45 тыс. кв. метров. В его составе предусмотрены школа, рассчитанная на 2100 учеников, и детский сад на 350 мест. В настоящее время подрядная организация выполняет монтаж инженерных коммуникаций, оконных конструкций и лифтового оборудования, ведёт кладку внутренних перегородок и отделочные работы.



Детский сад будет рассчитан на 14 групп, в школе запланировано 84 учебных кабинета. В здании разместят четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал на 800 мест, кабинеты для занятий технологиями, столовую более чем на 1000 посадочных мест, а также медицинский блок.



Особое внимание уделят развитию технического и естественно-научного образования: в начальной школе планируют открыть профильные классы по робототехнике и мехатронике, инженерной графике и промышленному дизайну, электротехнике и электронике, программированию, основам изобретательства и другим направлениям.



На прилегающей территории оборудуют спортивные и игровые площадки. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован к 1 сентября 2026 года.