Готовность капремонта школы №1 в Дрезне достигла 60%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Второй корпус Дрезненской школы №1, расположенный по адресу: Коммунистическая улица, дом №12, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнили на 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Ремонт ведётся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.

«Сейчас на объекте завершили демонтаж, ремонтируют фасад, входные группы и крышу, монтируют инженерные сети и занимаются отделкой помещений. На площадке задействованы 65 строителей, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.
В результате капремонта здание обновят изнутри и снаружи, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить все работы должны в текущем году.
Лев Каштанов

