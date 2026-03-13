Готовность капремонта школы №1 в Кашире превысила 30%

13 марта 2026, 14:06

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №1, расположенную на улице Маршала Астахова в Кашире, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 33%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Обновление здания общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт регионального бюджета.





«Сейчас строители наполовину закончили демонтаж и проводят отделочные и общестроительные работы. На площадке заняты 50 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.