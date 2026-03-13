Готовность капремонта школы №1 в Кашире превысила 30%
Школу №1, расположенную на улице Маршала Астахова в Кашире, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 33%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Обновление здания общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт регионального бюджета.
«Сейчас строители наполовину закончили демонтаж и проводят отделочные и общестроительные работы. На площадке заняты 50 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании обновят фасад, входные группы и кровлю, построят внутренние перегородки и короба вентиляции, зальют и уложат полы, покрасят стены, заменят водопровод, канализацию, отопление, электропроводку и сантехнику, установят новые окна, двери, оборудование и мебель, а также благоустроят прилегающую территорию.
Завершить все работы должны до 1 сентября текущего года.