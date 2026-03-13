На ж/д платформе Весенняя в Подольске провели рейд по безопасности
Профилактический рейд по безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры провели на платформе Весенняя на территории округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В рейде приняли участие представители окружной администрации, сотрудники полиции и административно-пассажирской инспекции, а также волонтёры.
«Пассажирам и пешеходам напоминали, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах, что необходимо всегда обращать внимание на сигнальные знаки и светофоры, не подходить к краю платформы и к контактной сети», — говорится в сообщении.В ходе рейда его участники раздали около 50 листовок с правилами безопасности.
