На ж/д платформе Весенняя в Подольске провели рейд по безопасности

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Профилактический рейд по безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры провели на платформе Весенняя на территории округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



В рейде приняли участие представители окружной администрации, сотрудники полиции и административно-пассажирской инспекции, а также волонтёры.

«Пассажирам и пешеходам напоминали, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах, что необходимо всегда обращать внимание на сигнальные знаки и светофоры, не подходить к краю платформы и к контактной сети», — говорится в сообщении.
В ходе рейда его участники раздали около 50 листовок с правилами безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подольске провели проверку противопожарной и антитеррористической защищённости крупных торговых объектов.
Лев Каштанов

