Готовность капремонта школы №1 в Кашире превысила 45%
Здание школы №1, расположенное на улице Маршала Астахова в Кашире, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 45%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь школы составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Ремонт проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте утепляют фасад, монтируют окна, занимаются отделкой помещений и укладывают на лестничных сходах покрытие из керамогранита», — говорится в сообщении.Школу должны обновить снаружи и изнутри, включая замену всех инженерных сетей и оснащение новой мебелью и оборудованием.
Завершить все работы планируется в текущем году.