Готовность капремонта школы №1 в Кашире превысила 45%

07 апреля 2026, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №1, расположенное на улице Маршала Астахова в Кашире, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 45%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь школы составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Ремонт проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас на объекте утепляют фасад, монтируют окна, занимаются отделкой помещений и укладывают на лестничных сходах покрытие из керамогранита», — говорится в сообщении.