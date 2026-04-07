Достижения.рф

Готовность капремонта школы №1 в Кашире превысила 45%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №1, расположенное на улице Маршала Астахова в Кашире, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 45%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Общая площадь школы составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Ремонт проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.

«Сейчас на объекте утепляют фасад, монтируют окна, занимаются отделкой помещений и укладывают на лестничных сходах покрытие из керамогранита», — говорится в сообщении.
Школу должны обновить снаружи и изнутри, включая замену всех инженерных сетей и оснащение новой мебелью и оборудованием.

Завершить все работы планируется в текущем году.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0