В 11 округах Подмосковья починили уличное освещение
Линии наружного освещения отремонтировали специалисты Мосавтодора на 14 региональных дорогах в 11 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели на четырёх участках дорог в малых населённых пунктах и на десяти городских улицах.
«Свет восстановили, в частности, на дороге в деревне Панкратовская под Егорьевском, на шестом километре Пятницкого шоссе в посёлке Отрадное округа Красногорск, на улице 2-ая Исконная в деревне Клементьево Можайского округа и на Дмитровской улице в деревне Ларёво под Мытищами», — говорится в сообщении.В городской черте освещение починили на улице Победы в подольском микрорайоне Климовск, на улице 3-ей Пятилетки в Ликино-Дулёве, на улице Новосёлки Слободка в Ивантеевке, на проспекте Пацаева и Московской улице в Долгопрудном, на Транспортной улице в Реутове, на Октябрьском проспекте в Люберцах, а также на улицах Дугина, Чкалова и набережной Циолковского в Жуковском.