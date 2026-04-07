В 11 округах Подмосковья починили уличное освещение

07 апреля 2026, 10:21

Линии наружного освещения отремонтировали специалисты Мосавтодора на 14 региональных дорогах в 11 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели на четырёх участках дорог в малых населённых пунктах и на десяти городских улицах.





«Свет восстановили, в частности, на дороге в деревне Панкратовская под Егорьевском, на шестом километре Пятницкого шоссе в посёлке Отрадное округа Красногорск, на улице 2-ая Исконная в деревне Клементьево Можайского округа и на Дмитровской улице в деревне Ларёво под Мытищами», — говорится в сообщении.