Волонтёры провели субботник в саду пансионата «Клинский»
Грушево-яблоневый сад пансионата «Клинский» привели в порядок волонтёры на субботнике 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Клин.
Участие в мероприятии приняли члены местного отделения движения «Волонтёры Подмосковья» и активисты «Единой России».
«Сад украшает клинский пансионат, и мы с радостью делаем его нарядным. Деревья видны с Ленинградского шоссе, и все проезжающие по главной транспортной артерии Подмосковья обращают на них внимание», — отметила начальник отдела по добровольчеству и работе с молодёжью Наталья Кривоносова.В рамках субботника добровольцы провели защитную обработку груш и яблонь. А к 9 Мая в саду планируют высадить новые деревья.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, выдачу грантов на реализацию проектов, консультирование по социальным НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.