В Подольске построили дом на 176 квартир
Дом на 176 квартир построили в составе жилого комплекса «Литейный» в Подольске. Новостройке уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь дома составляет более 10 300 квадратных метров. Квартиры представлены в различных планировках.
«Входные группы сделаны по принципу безбарьерной среды, чтобы было удобно маломобильным жителям и людям с колясками. А рядом с домом установили детские и спортивные площадки и обустроили гостевую парковку», — говорится в сообщении.Всего в ЖК «Литейный» входят два монолитно-кирпичных дома комфорт-класса с общим двором. Они расположены в центральной части Подольска и обеспечены всей необходимой инфраструктурой.