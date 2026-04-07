В Подольске построили дом на 176 квартир

07 апреля 2026, 09:24

Дом на 176 квартир построили в составе жилого комплекса «Литейный» в Подольске. Новостройке уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь дома составляет более 10 300 квадратных метров. Квартиры представлены в различных планировках.





«Входные группы сделаны по принципу безбарьерной среды, чтобы было удобно маломобильным жителям и людям с колясками. А рядом с домом установили детские и спортивные площадки и обустроили гостевую парковку», — говорится в сообщении.