В спортзале школы олимпийского резерва в Подольске меняют пол
Замена напольного покрытия ведётся в спортивном зале школы олимпийского резерва «Космос» в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Реализация этого проекта стала возможна благодаря поддержке администрации округа и комитета по физической культуре и спорту.
«Во второй половине года в нескольких учреждениях запланированы работы по ремонту пола, установке тепловых пунктов, ограждений, закупке формы и оборудования для маломобильных групп», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.Он подчеркнул, что создание комфортных условий для занятий спортом является инвестицией в здоровье и будущее.
Отмечается, что с спортшколе «Космос» регулярно проводят общегородские мероприятия, включая игры Подольской баскетбольной школьной лиги.