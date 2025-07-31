В спортзале школы олимпийского резерва в Подольске меняют пол

31 июля 2025, 14:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Замена напольного покрытия ведётся в спортивном зале школы олимпийского резерва «Космос» в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Реализация этого проекта стала возможна благодаря поддержке администрации округа и комитета по физической культуре и спорту.





«Во второй половине года в нескольких учреждениях запланированы работы по ремонту пола, установке тепловых пунктов, ограждений, закупке формы и оборудования для маломобильных групп», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.