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В спортзале школы олимпийского резерва в Подольске меняют пол

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Замена напольного покрытия ведётся в спортивном зале школы олимпийского резерва «Космос» в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



Реализация этого проекта стала возможна благодаря поддержке администрации округа и комитета по физической культуре и спорту.

«Во второй половине года в нескольких учреждениях запланированы работы по ремонту пола, установке тепловых пунктов, ограждений, закупке формы и оборудования для маломобильных групп», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Он подчеркнул, что создание комфортных условий для занятий спортом является инвестицией в здоровье и будущее.

Отмечается, что с спортшколе «Космос» регулярно проводят общегородские мероприятия, включая игры Подольской баскетбольной школьной лиги.
Лев Каштанов

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