В Климовске ищут подрядчика на постройку дома для переселенцев из ветхого жилья

31 июля 2025, 14:00

оригинал Фото: istockphoto.com/ilkercelik

Дом на 215 квартир для переселенцев из аварийного жилья планируют построить на улице Южный Посёлок в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Подряд на строительство выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике.





Квартиры в новом доме получат 456 жителей из аварийных домов, расположенных в микрорайонах Климовск и Львовский, а также на Школьной улице в Подольске.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить многоквартирный дом. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.