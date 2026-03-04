Готовность капремонта школы №16 в Орехово-Зуеве достигла 40%
Школу №16, расположенную на Мадонской улице в Орехово-Зуеве, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 40%, завершить их планируют до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Здание обновляют по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет более семи тысяч квадратных метров, завершили демонтаж. Строители утепляют фасад, занимаются отделкой помещений и монтируют инженерные сети», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.В рамках капремонта в здании обновят кровлю, фасад и входные группы, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, установят новую сантехнику, оборудование и мебель.