Готовность капремонта школы №16 в Орехово-Зуеве достигла 40%

04 марта 2026, 10:43

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №16, расположенную на Мадонской улице в Орехово-Зуеве, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 40%, завершить их планируют до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание обновляют по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».





«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет более семи тысяч квадратных метров, завершили демонтаж. Строители утепляют фасад, занимаются отделкой помещений и монтируют инженерные сети», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.