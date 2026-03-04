Модернизацию канализационных коллекторов в Видном выполнили на 60%

04 марта 2026, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Масштабная программа по модернизации системы водоотведения реализуется в городе Видное Ленинского округа. В настоящее время работы выполнены уже на 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





В рамках программы в городе должны проложить новый участок трубопровода протяжённостью пять километров — от главной канализационной насосной станции на Старо–Нагорной улицы до приёмной камеры Мосводоканала в Москве.





«Сейчас рабочие проложили уже свыше более 2 900 метров стальных футляров, смонтировали более 2 800 метров труб, построили монолитную камеру и вырыли 24 котлована для дальнейшего монтажа конструкций», — говорится в сообщении.