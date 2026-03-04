Многолетний недострой в Химках стал торговым центром с гаражом-стоянкой
В химкинском микрорайоне Сходня завершили строительство многофункционального торгового центра с гаражом-стоянкой, начатое много лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и строительству Московской области.
Арендатор участка приступил к строительству в конце 2010-х годов. Но когда готовность объекта достигла около 60%, работы прекратились. Со временем недострой начал разрушаться. Жители района неоднократно писали на портал «Добродел» требования решить эту проблему и привести в порядок прилегающую территорию.
«Новый арендатор участка принял решение возобновить строительство и довёл дело до конца», — говорится в сообщении.В настоящее время здание многофункционального ТЦ с гаражом-стоянкой получило разрешение на ввод в эксплуатацию.