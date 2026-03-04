Многолетний недострой в Химках стал торговым центром с гаражом-стоянкой

04 марта 2026, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В химкинском микрорайоне Сходня завершили строительство многофункционального торгового центра с гаражом-стоянкой, начатое много лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и строительству Московской области.





Арендатор участка приступил к строительству в конце 2010-х годов. Но когда готовность объекта достигла около 60%, работы прекратились. Со временем недострой начал разрушаться. Жители района неоднократно писали на портал «Добродел» требования решить эту проблему и привести в порядок прилегающую территорию.





«Новый арендатор участка принял решение возобновить строительство и довёл дело до конца», — говорится в сообщении.