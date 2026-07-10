Готовность капремонта школы №16 в Орехово-Зуеве достигла 70%

10 июля 2026, 17:04

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы№16 , расположенное в Орехово-Зуеве по адресу: Мадонская улица, 4, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 70%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте общей площадью более семи тысяч квадратных метров обновляют фасад и кровлю, а также монтируют инженерные сети. Кроме того, началось благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты 70 человек, используются две единицы строительной техники», — говорится в сообщении.