Готовность капремонта школы №16 в Орехово-Зуеве достигла 70%
Здание школы№16 , расположенное в Орехово-Зуеве по адресу: Мадонская улица, 4, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 70%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас на объекте общей площадью более семи тысяч квадратных метров обновляют фасад и кровлю, а также монтируют инженерные сети. Кроме того, началось благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты 70 человек, используются две единицы строительной техники», — говорится в сообщении.В обновлённой школе установят новое оборудование и мебель.
Завершить ремонт и сдать школу в эксплуатацию должны до 1 сентября.