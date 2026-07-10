Жителей Люберец пригласили проверить здоровье в Центральном парке
11 июля жители городского округа Люберцы смогут пройти бесплатное обследование во время прогулки в Центральном парке. У главного входа со стороны Октябрьского проспекта с 10:00 до 13:00 будет работать мобильный диагностический комплекс Люберецкой больницы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заместитель главного врача Люберецкой больницы Нелли Вишнякова отметила, что такой формат особенно удобен для жителей, которые не могут пройти диспансеризацию в будние дни. По ее словам, во время прогулки с семьей можно быстро пройти базовое обследование, не посещая поликлинику.
Базовый чекап займет не более 20 минут. В программу входят анкетирование для выявления факторов риска, измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиография и забор крови. Жители, которым необходимо пройти флюорографию или маммографию, смогут сразу записаться на обследование в удобное время.
Особое внимание организаторы уделят мужскому здоровью. Мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет предложат сдать анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА), который помогает выявлять заболевания предстательной железы на ранних стадиях.
Результаты обследования появятся в личном кабинете пациента на портале «Госуслуги». Если врачи выявят отклонения, специалисты поликлиники по месту прикрепления свяжутся с пациентом, определят группу здоровья и дадут необходимые рекомендации. Для участия в акции необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Анализ крови рекомендуется сдавать не ранее чем через два часа после приема пищи.
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