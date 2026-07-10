Жителей Люберец пригласили проверить здоровье в Центральном парке

10 июля 2026, 16:50

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

11 июля жители городского округа Люберцы смогут пройти бесплатное обследование во время прогулки в Центральном парке. У главного входа со стороны Октябрьского проспекта с 10:00 до 13:00 будет работать мобильный диагностический комплекс Люберецкой больницы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.