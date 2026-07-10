В Пушкине завершают установку новой детской площадки

10 июля 2026, 15:00

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Современный детский игровой комплекс устанавливают во дворе в районе 3-го и 4-го Акуловских проездов на западе города Пушкино. Ход работ проверили депутат Мособлдумы Михаил Ждан, уполномоченная главы Пушкинского округа Нина Ушакова, зампредседателя окружного Совета депутатов Николай Михайлин и общественница Екатерина Нежинцева.





Площадку устанавливают по просьбе жителей. Этот вопрос они обсудили в сентябре прошлого года с главой округа Максимом Красноцветовым в ходе выездной встречи.





«Дизайн площадки и набор игровых элементов люди выбрали сами. Сейчас работы близятся к завершению: уже настелено резиновое покрытие, установлены карусели, качели, горка, а также скамейка и урна», — говорится в сообщении.