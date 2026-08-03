Готовность капремонта школы №2 в Лобне превысила 90%

03 августа 2026, 12:50

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт лобненской школы №2, расположенной на Фестивальной улице, близится к завершению. В настоящее время работы выполнены на 91%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас в здании общей площадью около шести с половиной тысяч квадратных метров, построенном 48 лет назад, закончили обновлять фасад и кровлю. Продолжается монтаж инженерных коммуникаций, пусконаладка, отделка помещений, сборка и расстановка мебели, а также благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.