Для детей из Рузского округа провели занятие по пожарной безопасности

03 августа 2026, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Урок, посвящённый правилам пожарной безопасности, провели для детей в дневном лагере при Тучковской школе в Рузском округе работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Ребятам рассказали об основных причинах пожаров и о том, что делать в случае возгорания.





«Специалисты разъяснили, почему нельзя пользоваться неисправными или самодельными электрическими приборами, оставлять без присмотра включённую в сеть технику, а также разводить костры. Кроме того, пожарные напомнили, что в случае опасности нужно звонить в единую службу экстренных вызовов по телефону 112, и перечислили, что обязательно надо сказать диспетчеру», — говорится в сообщении.