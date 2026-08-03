В Подмосковье по Народной программе ЕР модернизировали медпомощь детям
Масштабную модернизацию системы детского здравоохранения провели в Московской области за последние пять лет по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Для детей налажена трёхуровневая медпомощь — от первичного звена до высокотехнологичной диагностики и терапии.
«За пять лет в Московской области развернули самую масштабную за всю историю программу модернизации здравоохранения. Из почти 1000 наказов жителей по теме здравоохранения выполнено 98%. И в этом году работы продолжаются», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.В частности, с 2021 года в Подмосковье построили 16 детских и детско-взрослых поликлиник, капитально отремонтировали 11 медучреждений, а также открыли многопрофильный Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. В результате смертность детей в стационарах снизилась на 20%.