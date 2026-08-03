В Подмосковье по Народной программе ЕР модернизировали медпомощь детям

03 августа 2026, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Масштабную модернизацию системы детского здравоохранения провели в Московской области за последние пять лет по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Для детей налажена трёхуровневая медпомощь — от первичного звена до высокотехнологичной диагностики и терапии.





«За пять лет в Московской области развернули самую масштабную за всю историю программу модернизации здравоохранения. Из почти 1000 наказов жителей по теме здравоохранения выполнено 98%. И в этом году работы продолжаются», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.